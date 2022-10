Sein neuestes Werk - eine deutsch-deutsche Liebesgeschichte mit Krimi-Elementen - wird am kommenden Donnerstag, dem 20. Oktober, im Theater am Marientor in Duisburg uraufgeführt. Viele langjährige Weggefährten und Freunde hat der Münchner dazu eingeladen. Darunter sind etwa Schlagersänger Michael Holm, TV-Ikone Carolin Reiber, Marla Glen, Corinna May, Jean Pütz, Jenny Elvers und Politiker Wolfgang Bosbach.