Die Diagnose bekam ich vor etwa einem dreiviertel Jahr. Es fing an mit Schmerzen in meinen Füßen. Ich konnte kaum gehen und stehen.

Aufhören komme für ihn nicht in Frage, so Siegel. "Ich arbeite weiter - auch im Sitzen."

V.l.n.r.: Frank Otto, Sonja Brugger, Laura Siegel und Ralph Siegel kommen im Oktober 2021 zur Premiere von Siegels Musical "Zeppelin". Bildrechte: IMAGO / Future Image

Im Oktober 2021 erschien Ralph Siegel zur Premiere seines Musicals "Zeppelin" im Rollstuhl. Seine Frau Laura schob den 76-Jährigen über den roten Teppich. In seiner Rede auf der Bühne sagte Siegel dazu, er sei "gehandicapt mit kaputtem Rücken."

Die chronische Krankheit Polyneuropathie schädigt das Nervensystem und sorgt vor allem für zunehmende Einschränkungen in der Bewegung. Betroffen sind vorrangig Arme und Beine. Ralph Siegel hatte 1982 Sängerin Nicole mit dem Hit "Ein bisschen Frieden" zum ersten Grand-Prix-Sieg für Deutschland verholfen. Trotz der gesundheitlichen Einschränkungen will sich Siegel jedoch nicht aus der Musikbranche in den Ruhestand verabschieden.