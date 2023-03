Seine Laura ist immer an seiner Seite: Produzent Ralph Siegel. Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Schon 2007 war die Krankheit das erste Mal bei ihm festgestellt worden. Daraufhin wurde Siegel operiert. Die Freude über eine Heilung hielt nicht lange an. Nur drei Jahre später kehrte der Krebs zurück und erforderte eine siebenwöchige Bestrahlung. Der erneute Rückschlag dann im Herbst 2022: Wieder musste sich die ESC-Legende vielen Bestrahlungen unterziehen, doch diese haben gewirkt. "Mein Prostata-Krebs ist weg. Auch die Metastasen in der Schulter sind verschwunden. Leber und Nieren sind ebenfalls frei von Metastasen", sagt Ralph Siegel nun. Die gute Nachricht erhielt er gemeinsam mit seiner 38-jährigen Frau Laura bereits am Freitag nach einer CT-Untersuchung: