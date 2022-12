Ralph Siegel mit seiner Ehefrau Laura. Bildrechte: IMAGO / Panama Pictures

Er spreche zwar nicht gerne über seine Krebserkrankung, aber er hoffe, dass seine Ärzte ihm bald könnten, dass es ihm gut gehe, sagt er weiter. Unterstützt wird er bei allem von seiner Ehefrau Laura. "Er macht das so tapfer, ich bin undendlich stolz auf ihn", erzählt die 38-Jährige und fügt nachdenklich an: "Man denkt dann schon mal ein bisschen anders über das Leben nach und dass man manchmal ein bisschen dankbarer sein sollte."



Auch Ralph Siegels Vater erkrankte einst an Prostatakrebs und starb mit gerade mal 61 Jahren an der Krankheit. Das ist auch der Grund, warum Siegel das Thema Vorsorge so ernst nehme.