Sein Gegenspieler blieb unverletzt und inzwischen ist auch Ramons Auge wieder vollständig verheilt – pünktlich zum Beginn der Schlagernächte. Ab 4. März startet die Veranstaltungsreihe in ihr 25. Jahr und feiert deshalb das ganze Jahr über Jubiläum in den großen deutschen Stadien und Arenen. Auch Ramon Roselly wird dann bei einigen Terminen auf der Bühne stehen.

Bei einem gemeinsamen Training mit "Meine Schlagerwelt"-Reporter Peter Heller kurz nach seinem DSDS-Sieg stellte Ramon sein Fußball-Talent vor Kamera unter Beweis. Schon vor seinem musikalischen Erfolg war Ramon Roselly der Top-Torjäger in der 1. Mannschaft des ESV Delitzsch. In der Saison 2018/2019 traf der Mann mit der Rückennummer 11, die er übrigens auch heute noch trägt, in 22 Spielen 23 Mal. Auch wenn er nun nicht mehr so oft für seinen Herzensverein auflaufen kann, für wichtige Tore ist Ramon Roselly immer noch gut.