Tor durch Kaselowsky in der 66. Minute steht auf dem offiziellen Spielberichtsbogen. Hinter der nüchternen Meldung steckt jedoch ein Schlager-Superstar. Kaselowsky ist der bürgerliche Nachname von DSDS-Sieger Ramon Roselly und der ist leidenschaftlicher Fußballer. Am Samstag, den 18. Juni, war er für seine Mannschaft besonders wertvoll. Obwohl er erst in der 56. Minute eingewechselt wurde, schoss er nur zehn Minuten später seine Jungs vom ESV Delitzsch zum 2:1-Sieg. Doch damit nicht genug: Mit diesem Sieg konnte die Mannschaft aus Ramon Rosellys nordsächsischer Heimatstadt den Klassenerhalt feiern.

Auch bei einer gemeinsamen Trainings-Einheit mit "Meine Schlagerwelt"-Reporter Peter Heller kurz nach seinem DSDS-Sieg stellte er sein Fußball-Talent unter Beweis. Vor seinem musikalischen Erfolg war Ramon Roselly der Top-Torjäger in der 1. Mannschaft des ESV Delitzsch. In der Saison 2018/2019 traf der Mann mit der Rückennummer 11, die er übrigens auch heute noch trägt, in 22 Spielen 23 Mal. Auch wenn er nun nicht mehr so oft für seinen Herzensverein auflaufen kann, für wichtige Tore ist Ramon Roselly immer noch gut.