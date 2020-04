Rekord-Erfolg in einer Zeit ohne Konzerte, Signier-Termine und Autogrammstunden

Ramon Roselly war bis vor kurzem ein ganz normaler junger Mann mit Freundin, Job und Hobbys. Am 8. April feierte der 26-Jährige in der Fernsehshow "DSDS" (Deutschland sucht den Superstar) mit 80 Prozent der abgegebenen Stimmen den bisher größten Erfolg aller bis dahin gelaufenen Folgen der Reihe. Und dann ging es erst richtig los. In der Zeit der Einschränkungen durch die Gefahr der Corona-Pandemie musste sich der Newcomer bekannt machen - ohne Autogrammstunden, ohne Signiertermine. Doch der 26-Jährige legt einen Erfolg nach dem anderen hin.

Rosellys von Dieter Bohlen produzierter Song "Eine Nacht" schoss in Windeseile auf Platz eins der Charts, sein Debüt-Album "Herzenssache" hat gerade Platz eins der österreichischen Albumcharts erobert. Am 1. Mai erfahren wir, ob es auch in Deutschland ganz vorn liegt. In "Die Schlager des Monats" stellt Bernhard Brink im MDR Fernsehen wie gewohnt die erfolgreichsten deutschen Schlageralben vor.

Der Mann, der aus dem Zirkus kam