Diese beiden verbindet eine echt außergewöhnliche Männerfreundschaft: Ramon Roselly und Semino Rossi verstehen sich gut - so gut, dass Semino seinen jungen Kollegen zu einem ganz besonderen Konzert in seine Heimat mitnimmt. Im September treten die beiden gemeinsam in Argentinien auf. Ramon Roselly freut sich schon sehr auf das Erlebnis: