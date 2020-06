Ramon Roselly reitet einfach auf einer Erfolgswelle. Seit seinem Gewinn bei „Deutschland sucht den Superstar“ geht es für ihn nur noch steil bergauf. Nach dem Sieg in der Castingshow dauerte es nicht lange, bis sein Album „Herzenssache“ auf den Markt kam. Mit seinem Hit „Eine Nacht“ stieg er bis an die Spitze der Charts und die ersten großen Auftritte in Schlager-Shows ließen ebenfalls nicht lange auf sich warten.

Doch die Überraschung, die Florian Silbereisen am Samstagabend bei der SCHLAGERLOVESTORY.2020 für ihn hatte, toppt alles. Nachdem er für die vielen Fans an den Bildschirmen seinen Hit „Eine Nacht“ sang, bekam er eine goldene Auszeichnung für sein Album „Herzenssache“ in Deutschland überreicht und war völlig überwältigt. Seine Begeisterung konnte er kaum in Worte fassen.