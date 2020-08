Die Karriere von Ramon Roselly ist zwar noch nicht lang, aber beeindruckend. Bildrechte: dpa

Am 4. April siegte der Sänger in der 17. Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ mit 80,82 Prozent: Kein anderer Gewinner der Castingshow hatte jemals einen größeren Stimmanteil erzielen können! Für den 1993 in Merseburg geborenen Spross einer Zirkusfamilie war das der Beginn eines neuen Lebens. Als Schausteller und Artist hatte er in den unterschiedlichsten Zirkussen gearbeitet und sich schließlich 2018 als Gebäudereiniger selbstständig gemacht. Nun wurde sein Traum von der Gesangskarriere doch noch wahr.

Senkrechtstarter in Zeiten von Corona

Starke Konkurrenz

Würde er die Trophäe holen, wäre Ramon Roselly der Nachfolger von Kinderdarsteller Julias Weckauf, dem Vorjahres-Sieger, und Ben Zucker, der vor zwei Jahren zum "Aufsteiger des Jahres" wurde. Neben dem DSDS-Gewinner haben aber noch Schauspieler Jan Bülow und Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze Chancen auf die Auszeichnung.