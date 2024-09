Vier Jahre nach seiner ersten Henne will sich Ramon Roselly die zweite Trophäe holen. Doch die Konkurrenz ist hart: Ebenfalls in der Kategorie "Musik" nominiert sind Schlagerkollege Ben Zucker, Wincent Weiss, Leony und Max Giesinger.



Ob er die Goldene Henne mit nach Hause nehmen darf, kann man am 15. November 2024 bei der großen Jubiläums-Gala in der Messehalle 1 in Leipzig erleben – oder natürlich live im MDR Fernsehen ab 20:15.