Seit seinem Sieg bei Deutschland sucht den Superstar (DSDS) ist Ramon Roselly ständig unterwegs. Pressetermine, Talkshows und am kommenden Wochenende ein Live-Auftritt in Trier. Unter dem Motto "Kontaktlos feiern mit SWR4" organisiert der Sender die Autokino-Konzerte.

Schlagerdiva trifft Newcomer

Während Michelle seit über 25 Jahren auf der Bühne steht, mit Höhen und Tiefen, ist es für den 26-jährigen Roselly nach seinem DSDS-Sieg am 4. April der erste öffentliche Live-Auftritt. Michelle ist im Rahmen dieser Konzertreihe "SWR4 bei Euch" bereits am 15. Mai aufgetreten. Gemeinsam mit ihr performte Vincent Gross im Autokino in Bad Kreuznach. Was ist anders bei Auto-Kinokonzerten? Die Stars sind gleich zweifach zu erleben, einmal auf der Bühne und dann auf der Leinwand. Applaudiert wird auch, allerdings mit Lichthupen, Handylampen oder Blinkern.

Michelle in ungewohntem Look

Da haben die Zuschauer gestaunt: Michelle am 15. Mai in Bad Kreuznach mit halblangen braunen Haaren. Bildrechte: Facebook/SWR4 Schlagersängerin Michelle brachte die Fans bei ihrem Auftritt in Bad Kreuznach in Erstaunen, da sie ihre Frisur völlig verändert hat. Nicht wie erwartet mit blondem Haar, nein, Michelle erschien als Brünette. Ihre Fans sind begeistert. Typveränderungen sind bei der 48-Jährigen nicht neu. Mal trägt sie das Haar lang, dann kommt ein frecher Kurzhaarschnitt, die Farbe ist jedoch meistens blond. Wobei Michelle auch schon braun getragen hat, aber nie lange. Musikalisch hat man von der zierlichen Sängerin eine ganze Weile nichts mehr gehört. Ihr aktuelles Album "Tabu" veröffentlichte sie 2018. Dafür tritt gerade ihre Tochter Marie (Vater Matthias Reim) in die Fußstapfen der Eltern. Die 19-Jährige veröffentlichte im Februar mit "SOS" ihre erste Schlager-Single.

Ramon Roselly erobert die Schlagerwelt im Eiltempo