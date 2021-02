"Gli occhi miei" (italienisch für "Meine Augen") ist ein italienisches Lied des Autorenduos Carlo Donida und Mogol, das erstmals von Wilma Goich und Dino beim Sanremo-Festival 1968 der Öffentlichkeit präsentiert wurde. In einer englischen Coverversion von Tom Jones wurde das Lied unter dem Titel "Help Yourself" international bekannt. Noch im selben Jahr veröffentlichten Ben Cramer mit "Dans met mij" eine niederländische und Peter Alexander und Tonia mit "Komm und bedien dich" bzw. "Karussell" deutsche Fassungen.



Das Lied kommt im Film "Zum Teufel mit der Penne" vor, der Ende 1968 in die westdeutschen Kinos kam. Peter Alexander spielt darin einen Reporter, der sich in der Rolle eines Lehrers in eine Schule einschleicht, um undercover recherchieren zu können. Im Verlauf des Films singt er bei mehreren Gelegenheiten Lieder aus seinem Repertoire.



"Komm und bedien dich" war in Deutschland 14 Wochen in den Charts und davon neun Mal auf Platz eins. Gecovert wurde das Lied bereits 1968 von Gerhard Wendland, 2002 von Helmut Zacharias und 2008 von Stefanie Hertel.