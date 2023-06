Wie der Sänger in einem Interview mit IPPEN.MEDIA erzählte, passierte die Sache mit der Hose ausgerechnet bei einem Konzert in Ramon Rosellys Heimatstadt Delitzsch. Ein Junge habe ein Foto mit ihm machen wollen. Er sei dann von der Bühne auf eine Box gesprungen, da wollte der Fan jedoch kein Foto mehr. Dem großen Schritt von der Box zurück auf die Bühne, so Ramon, hätten die Nähte seiner Hose dann nicht mehr standgehalten.

Ramon Roselly freut sich im Oktober 2020 über seine Goldene Henner. Bildrechte: dpa

Bei DSDS 2020 hatte sich Ramon Roselly gegen zehntausende Kandidaten und Kandidatinnen durchgesetzt und am Ende so haushoch gegen seine Konkurrentin Chiara D’Amico im Finale gewonnen wie niemand vor ihm. Dass Ramon das Publikum braucht, wurde ihm schon in die Wiege gelegt: Ramon wuchs in einer Zirkusfamilie auf. Seit seinem Start am 4. April 2020 ist so einiges in Sachen Schlagermusik bei Ramon Roselly passiert. Drei Alben hat er veröffentlicht und viele Auszeichnungen bekommen. Im Oktober 2020 gewann Ramon sogar den Publikumspreis "Goldene Henne".