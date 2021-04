Bei DSDS hat er sich gegen zehntausende Kandidaten und Kandidatinnen durchgesetzt und am Ende hat er so haushoch gegen seine Konkurrentin Chiara D’Amico im Finale gewonnen wie niemand vor ihm. Was für ein Karrierestart. Dieser Sieg vom 4. April 2020 jährt sich nun zum ersten Mal. Inzwischen ist Ramon Roselly ein etablierter Schlagerstar mit vielen Fans.

Dass Ramon das Publikum braucht, wurde ihm schon in die Wiege gelegt: Er wurde nämlich in eine Zirkusfamilie geboren. Gute Laune, Fröhlichkeit und Menschen unterhalten hat er also mit der Muttermilch aufgenommen. Das hat auch die Jury rund um Dieter Bohlen so gesehen und schlussendlich konnte er auch die Fans der Show überzeugen.