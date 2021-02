Kurz nachdem der gebürtige Merseburger in der Show seine neue Single "Komm und bedien dich" gesungen und die Newcomer-EINS entgegen genommen hatte, durfte er selbst ran. Florian Silbereisen drückte ihm einen Umschlag in die Hände. Er sollte den Gewinner der nächsten Kategorie verkünden – den "Sänger des Jahres". Als Ramon Roselly einen Blick in den Umschlag warf, dachte er wohl erst einmal an einen Fehler. "Da steht doch mein Name!?", fragte er ungläubig. Doch dann fiel der Groschen, Ramon Roselly ist auch der "Sänger des Jahres".