Ramon Roselly zeigte sich am Dienstag mit wahrlich kindlicher Freude in seiner Instagram-Story. Der Grund: Der Sänger erfüllt sich in diesen Tagen einen langgehegten Traum. Er weilt derzeit nämlich im Ski-Urlaub. Für drei Tage macht der 28-Jährige im österreichischen Ischgl die Pisten unsicher.