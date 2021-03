Winter im Wohnwagen Ramon Roselly: „Wenn die Gasflasche leer geht, ist es bitterkalt.“

Der Frühling ist in vollem Gange, überall sprießen die Blumen und wir alle können es kaum erwarten, dass es bald wärmer wird. Für Schlagerstar Ramon Roselly bringt der Winter jedes Jahr eine ganz besondere Herausforderung mit sich. Der Schlager-Durchstarter des letzten Jahres, der sogar die Goldene Henne in der Kategorie "Aufsteiger des Jahres" holte, wohnt in einem Wohnwagen.