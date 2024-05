Bildrechte: IMAGO/Harald Deubert

"Hahn im Korb" Ramon Roselly: So lebt es sich mit fünf Schwestern

30. Mai 2024, 16:23 Uhr

Ramon Roselly ist in einer großen Zirkus-Familie aufgewachsen und das als, neben fünf Töchtern, einziger Sohn seiner Eltern. Wie wichtig seine Schwestern für ihn bis heute sind, und was seine Fans von ihm muskalisch in nächster Zeit erwarten dürfen, hat er im "Schlager des Monats"-Talk mit Christin Stark ausführlich erzählt.