An diesem Motto erkennt man, dass Ramon Roselly genau weiß, was in jungen Leuten vorgeht, die gern singen oder ein Instrument spielen und die auch wissen, dass sie es außergewöhnlich gut können. Der Schritt aber, sich bei einem Casting anzumelden und dort eventuell durchzufallen oder gar belächelt zu werden, fällt so schwer. Vielleicht fällt es Interessierten leichter, Ramon ihre Videos zu schicken, er ist oder war immerhin einmal einer von ihnen.

Als Ramon Roselly am späten Abend des 4. April die 17. Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" für sich entschied, gewann er nicht nur, sondern er stellte gleich einen Rekord auf. Mit 80,82 Prozent der Stimmen wählten ihn so viele Fernsehzuschauer wie noch nie zuvor in einer Fernsehshow. Und von da an ging es Schlag auf Schlag: Am 9. April erschien sein Debütalbum "Herzenssache", das in Deutschland auf Platz zwei der Deutschen Albumcharts einstieg und in Österreich in den Ö3 Austria Top 40 in der ersten Woche den 1. Platz erreicht hat.



Wer den symphatischen Schlagersänger gern wiedersehen möchte, am 14. August tritt er in der von Florian Sibereisen moderierten Show "Schlagerlagerfeuer" auf.