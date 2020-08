Für Schlagerstar Ramon Roselly erfüllt sich ein Traum Ramon Roselly gibt zum ersten Mal Konzert vor Publikum

Für den 26-jährigen Schlagerstar aus Sachsen, Ramon Roselly, geht ein Traum in Erfüllung. Am 22. August tritt er zum ersten Mal in einem Konzert vor Publikum auf und zwar im Sommer-Varieté des Zirkus Charles Knie in Einbeck in Niedersachsen.