Wie seine Tochter Joelina in einem RTL-Interview verriet, sollen er und Ramona perspektivisch zu ihr ziehen. Sie lebt mit ihrem Freund Adrian in Starnberg bei München . Es sei auf jeden Fall im Plan, so die 27-Jährige. Einen genauen Zeitplan gibt es dafür wohl noch nicht. Einen Grund allerdings schon:

Wir denken natürlich auch so ein bisschen in die Zukunft und da steht ja auch irgendwann mal Familienplanung an und da wäre es schon schön, wenn wir da alle beieinander sind.

Ein Herz und eine Seele: Joelina und Papa Jürgen. Bildrechte: imago/Gartner

Jürgen und Ramona Drews als glückliche Großeltern - eine zuckersüße Vorstellung. Doch auch ein weiterer Grund dürfte für einen Umzug der Schlagerlegende sprechen: sein Gesundheitszustand. Jürgen Drews, der am 2. April 78 Jahre alt wird, leidet seit einiger Zeit an peripherer Polyneuropathie – einer Nervenkrankheit, bei der es häufig zu Kribbeln, Schmerzen und Taubheitsgefühlen in Armen und Beinen kommt. Auch deshalb kündigte er im vergangenen Sommer seinen Schlager-Ruhestand an.