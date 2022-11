Die letzten Jahre trat Rex Gildo vor allem in Möbelhäusern auf. Bildrechte: IMAGO / teutopress

Obwohl 1994 der Paragraph 175, der sexuelle Handlungen zwischen Männern in Deutschland unter Strafe stellte, liberalisiert wurde, bekannte sich Rex Gildo bis zu seinem Tod nicht zu seiner Homosexualität. In seinen letzten Lebensjahren trat Gildo vor allem in Möbelhäusern und bei Firmenfesten auf. 1999 stürzte er sich aus dem Toilettenfenster seiner Münchner Wohnung und starb drei Tage später an den Folgen des Sturzes. Rex Gildo wurde 63 Jahre alt.