Am 22. November erscheint Robbie Willams' Weihnachtsalbum "The Christmas Present", also: das Weihnachtsgeschenk. Mit dabei viele befreundete Popstars und auch die deutsche Schlager-Queen: Helene Fischer.



Schon zwei Tage vor Erscheinen des Albums postete Robbie Williams bei Facebook das Video zum Song "Santa Baby", den er zusammen mit Helene Fischer aufgenommen hat. Er konnte die Reaktionen seiner Fans wohl kaum abwarten.