Seine Frau teilte mir die traurige Nachricht am Telefon mit. Ich konnte es nicht glauben! Victor war genau wie ich ein lebenslustiger Mensch. Ich bin tief traurig. [...] Einen Bruder zu verlieren, ist so, als würde ein Teil von einem selbst sterben. Auch bei mir ist das so. Wir hatten ein besonders gutes Verhältnis, haben oft telefoniert. Victor wird mir sehr fehlen.

Roberto Blanco t-online unter Bezug auf die Bild-Zeitung