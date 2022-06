Roberto Blanco ist in der Schlagerbranche die Verkörperung von Fröhlichkeit, Party und Überschwang. Am Dienstag, den 7. Juni, wird er 85 Jahre alt - und er ist vermutlich der einzige in dieser Altersklasse, der in der "Bunten" so mit seinem Alter kokettieren kann:

Das ist eine Zahl, bitte, ich fühle mich wie 40.

Temperament und künstlerisches Talent werden Roberto Blanco gleichermaßen in die Wiege gelegt. Der Vater des gebürtigen Tunesiers ist Alfonso Zerquera, ein kubanischer Folklore- und Varieté-Künstler, die Mutter, Mercedes Blanco, eine kubanische Tänzerin und Sängerin. Dennoch will Roberto zunächst Mediziner werden - bis ein Flug nach Deutschland alles ändert.

Nach Deutschland, um ein Star zu werden

Roberto Blanco bei einem Auftritt 1972. Bildrechte: imago/Sven Simon Im Flugzeug lernt der junge Roberto Blanco Regisseur Alfred Weidenmann kennen - und schon ist er für eine kleine Rolle in dessen Kriegsfilm "Der Stern von Afrika" engagiert. Die Schlagerkarriere ließ aber noch ein paar Jahre auf sich warten. Der Durchbruch gelang ihm 1969: Mit dem Lied "Heute so, morgen so" gewann Blanco den ersten Platz bei den Deutschen Schlagerfestspielen.

Alte Freund und Weggefährten: Tony Marshall und Roberto Blanco. Bildrechte: IMAGO / Jöran Steinsiek Der Sänger veröffentlichte in der Folge Hits wie "Amarillo", "Der Puppenspieler von Mexiko", "Wer trinkt schon gern den Wein allein" oder im Duett mit Tony Marshall "Resi bring Bier" - und natürlich sein "Ein bisschen Spaß muss sein". Parallel bekam er eine eigene Fernsehshow.



Seine Hautfarbe sah er dabei nicht als Hürde, sondern als Grund für seinen Erfolg. "Meine dunkle Farbe war für mich die beste Werbung", sagte Blanco im vergangenen Jahr der Berliner "B.Z.". "Als ich meine Karriere bei Peter Frankenfeld angefangen habe, haben sich die Menschen am nächsten Tag zuerst an mich erinnert."

Privates Auf und Ab

Blanco und seine Ehefrau Luzandra. Bildrechte: IMAGO / Jöran Steinsiek Auch wenn es musikalisch ruhiger um Roberto Blanco wurde, in den Schlagzeilen blieb er dennoch präsent - vor allem wegen seines Privatlebens. Die Ehe mit seiner Frau Mireille endete im Rosenkrieg, die beiden erwachsenen Töchter brachen mit ihm, dann wurde auch die Existenz eines unehelichen Sohns bekannt. Doch inzwischen wurde es auch privat wieder ruhiger. 2013 heiratete er seine 40 Jahre jüngere Freundin Luzandra.

Auch mit 85 Jahren denkt Blanco nicht an ein Karriere-Ende, veröffentlicht zum Geburtstag sogar eine neue Single: "Lass dir die Freude nicht verderben". Auch die Bühne lässt ihn nicht los, wie er der "Bunten" verriet: