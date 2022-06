Dieter "Didi" Hallervorden hat es wieder getan: Im Alter von 86 Jahren hat er, so die "Bild am Sonntag", am 10. Juni 2022 seine Freundin Christiane Zander geheiratet. Die beiden sollen bereits seit sieben Jahren ein Paar sein. Wie es in dem Bericht weiter heißt, hat Schlagersänger Roberto Blanco auf der Hochzeit, die in Berlin gefeiert wurde, für die Neuvermählten gesungen.

Hochzeit vermittelt ein Glücksgefühl. Und Glück ist das Einzige, was größer wird, wenn man es teilt! Dieter Hallervorden Bild am Sonntag

Für viele Menschen sei das ganze Leben ein Wagnis, so Hallervorden in dem Interview weiter. Christiane und er dagegen sähen das Leben als ein Geschenk, das man in vollen Zügen genießen sollte. Seiner Christiane hat Dieter Hallervorden auf seinem aktuellen Musikalbum "80 +", das im Herbst 2021 erschienen ist, den Song "Stuntfrau" gewidmet.

"Sein Stuntmensch sprang all in der größten Gefahr

Und Double den Helden ganz unmittelbar

Als Stuntfrau bist du in mein Leben getreten

Und zündest seither lauter Liebesraketen."

Cover von Dieter Hallervordens aktuellem Album. Bildrechte: TELAMO Dieter Hallervorden war in erster Ehe mit der Schauspielerin Rotraud Schindler verheiratet, die auch mit ihm in der Comedy-Serie Nonstop Nonsens auftrat. Die beiden Kinder des Paares Dieter jun. und Nathalie wurden 1963 und 1966 geboren. Mitte der 80er-Jahre ließen sich die zwei scheiden. Auch mit seiner zweiten Ehefrau, Elena Blume, hat der Künstler zwei Kinder. Tochter Laura wurde 1986 und Sohn Johannes 1998 geboren. Nach 25 Jahren scheiterte auch diese Ehe.



Dieter Hallervorden wurde in den 70er-Jahren vor allem mit Fernsehsketchen wie "Nonstop Nonsens" bekannt. Erfolge feierte Hallervorden auch als Schauspieler u.a. in den Kinofilmen "Sein letztes Rennen" ( 2013) oder "Honig im Kopf" (2014). Auch Musikalben veröffentlicht der Allrounder. Derzeit leitet Dieter Hallervorden in Berlin das Schlosspark Theater und das Kabarett "Die Wühlmäuse".