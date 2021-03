Roger Whittaker bei einem Auftritt 1970. Bildrechte: imago images/United Archives

1962 erschien seine erste Single, wenig später der erste große Erfolg. Der von ihm komponierte "Mexican Whistler", in dem Whittaker die Instrumente als Kunstpfeifer ohne Gesang begleitete, wurde über die Jahre zu einem seiner Evergreens. Mit seiner Schallplatte "This is Roger Whittaker" und der 1969 veröffentlichten Single "Durham Town" gelang ihm dann auch international der Durchbruch.



In der Hochphase der deutschen Schlagerwelle hatte Whittaker damit auch den Zugang zum deutschen Markt. "River Lady" wurde 1976 sein erster Top-Ten-Hit in Deutschland, gefolgt von "Albany" und dann "Abschied ist ein scharfes Schwert", ein zum Sprichwort gewordener Liedtitel. 38 Alben brachte Whittaker in Deutschland in die Charts - so viele wie in keinem anderen Land.



"Die Deutschen und ich lieben Schlager", gestand er einst in einem Interview. Dabei kann Whittaker nur auf Deutsch singen - das Sprechen lernte er nie richtig. Viele Songs nahm er deshalb mithilfe von Lautschrift in deutscher Sprache auf, wobei er mit den Umlauten zu kämpfen hatte. "Das schlimmste deutsche Wort ist Zärtlichkeit", scherzte der Liedermacher 2012 in einem Interview mit der "Bild am Sonntag". "Also rein phonetisch natürlich."