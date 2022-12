Seit elf Jahren wohnen Schlagersänger Roger Whittaker (86) und seine Frau Natalie (81) in dem französischen Dorf Saint-Cirq-Lapopie. Das Ehepaar hat wegen des milderen Klimas seine Heimat Irland verlassen. Doch nun soll Natalie mit dem Corona-Virus infiziert sein und mit ihr fast das ganze Dorf.

Es hat unser ganzes Dorf erwischt. So viele Einwohner haben Corona im Moment. Sogar der Doktor musste seine Praxis schließen. [...] Wir müssen drinbleiben. Es geht mir nicht gut. Es ist schrecklich. Natalie Whittaker Freizeit Revue

Roger und Natalie: Verheiratet seit 58 Jahren, Eltern von fünf Kindern. Bildrechte: IMAGO / Eckehard Schulz Zuletzt sei sogar der Strom ausgefallen, so Natalie. Sie habe schon Nachbarn gebeten, Brot zu besorgen, doch wegen der Quarantäne dürfe niemand raus.

Vor elf Jahren war das Ehepaar aus gesundheitlichen Gründen von Irland ins mildere Frankreich gezogen. Damals hatte der Sänger in einem Zeitungs-Interview gesagt, dass der ständige Regen und Nebel in Irland ihm und Natalie geschadet habe, beide hätten Arthrose bekommen. In Frankreich sollte alles besser werden.

Während Roger Whittaker gern zurück nach Irland möchte, besteht Natalie darauf, in Frankreich zu bleiben. Der 86-Jährige sagte der Zeitschrift, dass seine Kinder in Irland seien. "Ich möchte sie um mich haben, wenn ich sterbe", so Roger. Natalie jedoch möchte in Frankreich bleiben. "Wir bleiben in Frankreich. Wir haben einander - das macht alles leichter."

Der Sänger mit der samtweichen Stimme und Natalie sind seit 58 Jahren verheiratet. Das Paar hat fünf Kinder.

Roger und Natalie Whittaker: Foto aus dem Hahr 1986. Bildrechte: IMAGO / teutopress

Größter Erfolg" The last Farewell"