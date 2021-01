#lichtfenster – steht als Zeichen der Anteilnahme und Solidarität. Bundespräsident Steinmeier stellte ein Licht in ein Fenster von Schloss Bellevue – in sein "Lichtfenster". Auf seiner Facebookseite schreibt er dazu, dass er damit an die vielen Toten der Corona-Pandemie erinnere und an diejenigen denke, die in diesen Wochen um ihr Leben kämpfen oder als Angehörige bangen und trauern. Der Bundespräsident lädt in seinem Post alle dazu ein, ein Licht in ihr Fenster zu stellen – und ein Bild davon mit #lichtfenster zu teilen. Wörtlich heißt es "Deutschland stellt ein Licht ins Fenster, weil jedes 'Lichtfenster' uns miteinander verbindet. Unser Licht spendet Wärme, unser Licht zeigt Mitgefühl in einer dunklen Zeit."