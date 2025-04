Nach dem Gig in Bremen und zwei weiteren Konzerten in Hannover gibt es für den "Grandseigneur des deutschen Schlagers" nun ein paar Tage Pause. Am 2. Mai in Mannheim geht es dann auf seiner Mega-Bühne weiter. Insgesamt 23 Arena-Konzerte spielt Roland Kaiser, bevor es Ende Juni fast nahtlos in die Open-Air-Saison übergeht. Am 25. Juli steht dann auch wieder das erste seiner legendären Kaisermania-Konzerte in Dresden auf dem Programm.