Roland Kaiser: Aus einer "Affäre" wurde die ganz große Liebe

Kennengelernt hatte der Sänger seine große Liebe bereits 1984, doch da begann noch keine Liebesbeziehung. Zehn Jahre später sahen sich die beiden wieder, konnten voneinander nicht lassen und begannen eine leidenschaftliche "Affäre". Inzwischen sind die zwei seit vielen Jahren glücklich verheiratet, denn aus seiner "Affäre" mit Silvia wurde schließlich die große Liebe.

Sie war 18 und er 32

In seiner Biografie "Sonnenseite: Die Autobiographie" schreibt Roland Kaiser darüber, dass er Silvia bereits 1984 bei einem Konzert im Publikum sah und sich vor allen Dingen in ihre großen grünen Augen verliebt habe. Allerdings sei sie damals gerade einmal 18 Jahre alt gewesen, er 32 und verheiratet. Viele Jahre blieben sie dennoch in Verbindung, wollten sich nicht ganz aus den Augen verlieren.

Bildrechte: picture-alliance / dpa | Markus Beck Fast zehn Jahre später, so der Sänger in seinem Buch, habe er mit seiner Band im Oktober 1993 in Bielefeld gespielt und Silvia eingeladen, und hier habe ihre Affäre begonnen. Beide waren zu dem Zeitpunkt verheiratet, hatten Kinder. Sie hätten sich heimlich getroffen, so oft es ging, seien stundenlang miteinander durch einsame Wälder gelaufen und hätten geredet und geredet. Doch bei jedem Schritt hätten sie befürchtet, von Paparazzi entdeckt zu werden. Ein einziges heimlich geschossenes Foto, so Roland Kaiser, hätte eine Lawine an Klatsch ausgelöst. Und sie hätten auf jeden Fall verhindern wollen, dass ihre Partner und ihre Kinder in der Zeitung lasen, dass sie sich trafen.

1995 macht Roland Kaiser seine "Affäre" öffentlich

Die heimlichen Treffen, das Lügen, das Verstecken wurden für Roland und Silvia so belastend, dass sie mit ihren Partnern und ihren Kindern sprachen. Am 13. Mai 1995 machte Roland Kaiser seine neue Liebe Silvia öffentlich, ein Jahr später heirateten sie.

Bildrechte: picture-alliance/ dpa/dpaweb | DB White Records/Manfred Esser

Liebeserklärung an Silvia nach 28 Ehejahren

Am 23. Februar 2024 feierten Roland und Silvia ihren 28. Hochzeitstag auf dem Pazifik. Da sie bei ihrer Hochzeit nicht in die Flitterwochen gefahren waren, holten sie diese jetzt mit einer Weltreise an Bord der Queen Victoria nach. In einem Interview mit der Zeitschrift "Bunte" sagte der Musiker: