Als Ronald Keiler (bürgerlicher Name von Roland Kaiser) am 10. Mai 1952 in West-Berlin geboren wird, ist seine Mutter gerade einmal 16 Jahre alt. Mit der Rolle der Mutter völlig überfordert, gibt sie ihr Baby zur Adoption frei. Seine Adoptivmutter ist eine resolute Putzfrau und Roland Kaiser wächst im Nachkriegsberlin im Stadtteil Wedding auf. Als er 15 Jahre alt ist, stirbt seine Adoptivmutter. Der 15-Jährige bricht daraufhin die Volksschule ab und beginnt eine Ausbildung als Einzelhandelskaufmann beim Supermarkt Meyer. Daran schließt sich eine Lehre zum Automobilkaufmann an, später leitet Roland Kaiser eine Werbeabteilung. Seine musikalischen Anfänge macht er in kleinen Kneipen und Bars. Am Tag arbeitet er als Telegramm-Bote, am Abend singt er und wird schließlich entdeckt.