"Das macht mir Spaß" Roland Kaiser über sein verrücktes Hobby

Roland Kaiser ist einfach ein Autoliebhaber, das dürfte seinen Fans schon bekannt sein. Und trotzdem klingt sein Hobby etwas kurios. Vor einiger Zeit verriet seine Tochter Annalena im MDR-Interview, dass der Schlagerstar gerne Autos am Computer konfiguriert. Im Schlagerwelt-Interview haben wir zu seinem kuriosen Hobby nochmal nachgefragt. Lachend erzählt er:

Das macht mir Spaß. Autos zu konfigurieren und zu gucken, wie ich dann ein schönes Auto hinkriege. Aber ohne das zu kaufen. Das würde doch die Haushaltskasse zu sehr belasten, wenn ich alles kaufen würde, was ich konfiguriere.

Die Liebe zu Autos kommt bei dem 70-jährigen Schlagersänger nicht von ungefähr. Schließlich ist Roland Kaiser gelernter Automobilkaufmann , später leitete er die Werbeabteilung eines Autohauses. Auf dem Cover seines letzten Weihnachtsalbums "Weihnachtszeit" steht er vor einem schicken Oldtimer voller Geschenke. Auf die Frage nach seinem Lieblingsauto will er sich nicht festlegen. Auch bei seinen Konfigurationen kommt alles mal dran: Mal Sportwagen, mal Limousine, mal SUV: "Ich nehme mir irgendeine Marke raus, die mich interessiert und dann baue ich mir ein Auto und dann verwerfe ich es wieder." Roland Kaiser selbst mag es auf Reisen geräumig, verrät er uns.

Wir haben einen SUV zu Hause. Ansonsten werde ich gefahren. Während der Tournee fährt ein guter Freund von mir, der hat eine V-Klasse, also ein großes Auto, das bequem ist für uns und Platz hat für die vielen, vielen Kleidersäcke mit den vielen, vielen Anzügen. [lacht]

Einen Einblick in seine Tournee-Reisen gibt Roland bald auch in einem neuen Buch. Am 26. April erscheint "Roland Kaiser - Das Roadbook", ein großer Bildband mit Einblicken aus seinem Tournee-Alltag: "Da wurde ich begleitet von einem Fotografen und einer Autorin, die eine Tournee mitgefahren sind und die Eindrücke festgehalten haben, die die Fans sonst nicht sehen."