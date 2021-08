Gerade erst musste Roland Kaiser seine beliebten Kaisermania-Konzerte am Dresdner Elbufer absagen. Immer wieder war die Entscheidung hinausgezögert worden. Am 19. Juli gab der Veranstalter Semmel Concerts nach der Entscheidung der Stadt Dresden bekannt, dass auch in diesem Jahr die Kaisermania-Konzerte nicht gefeiert werden können. Bereits am 30. Juli sollte das erste von vier Kaisermania-Konzerten stattfinden.