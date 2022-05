Der siebzigste Geburtstag ist für viele Menschen Grund genug, noch einmal so richtig auf den Putz zu hauen. Doch wie begeht eigentlich ein Schlagerstar dieses runde Jubiläum - kleiner Feier oder Mega-Party? Roland Kaiser , bei dem der 70. Geburtstag am 10. Mai ansteht, hat diese Frage jetzt in einem Interview beantwortet. Der Funke-Mediengruppe verriet er:

Ich bin niemand, der sich gern feiern oder lobhudeln lässt. Meine Geburtstage waren mir nie so wichtig. Aber an meinem 70. komme ich wohl nicht drumrum. Ich habe meine Frau, meine vier Kinder und meine beiden Enkel in die Berge nach Österreich eingeladen.

Gesundheit und Glück für all meine Menschen, die mir wichtig sind. Und das, was wir uns wohl alle in dieser politisch schweren Zeit erhoffen. Ich wünsche mir, dass die Welt endlich zum Frieden findet.

Im MDR und dem Ersten gibt es zu Rolan Kaisers 70. gleich eine Reihe von Shows. Los geht es schon am Freitag, den 6. Mai, um 20.15 Uhr im MDR mit "Roland Kaiser - Das große Konzert" . Bei dem 2021 in Berlin aufgezeichneten Konzert, können sich die Fans auf große Hits wie "Santa Maria" und "Warum hast du nicht nein gesagt?" freuen.

Roland Kaiser auf der Bühne in Aktion. Bildrechte: dpa

Am Sonntag, den 8. Mai, folgt um 20.15 Uhr im MDR "Ein Dinner für Roland Kaiser". Der MDR zeigt anlässlich von Kaisers Jubiläum nochmals das ganz persönliche Geburtstagsdinner mit ihm und Stephanie Stumph. Auf der kulinarischen Reise durch sein Leben plaudern beide über seine Anfänge in Berlin und blicken auf seine bewegte Karriere zurück. Noch mehr Kaiser gibt es am 9. Mai um 23.35 Uhr im Ersten in der 90-minütigen Doku "Legenden - Die Roland Kaiser Story". Der Film blickt hinter die Fassade des Ausnahmekünstlers und dokumentiert eine sehr wechselvolle und mitunter dramatische Lebensgeschichte.