Für Roland Kaiser wird der Sommer 2024 mit Sicherheit alles andere als langweilig. Am Freitagabend (19. Juli) stand der 72-Jährige in Leipzig, einen Tag später in Frankfurt am Main auf der Bühne. Am 26. Juli findet bereits das erste Konzert seiner berühmten "Kaisermania" in Dresden statt. Das Event in der sächsischen Landeshauptstadt ist restlos ausverkauft, der MDR überträgt jedoch am 3. August 2024 um 20:15 Uhr den gesamten Auftritt des Sängers live im TV.