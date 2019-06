Für Roland-Kaiser-Fans ist jetzt die schönste Zeit des Jahres. Denn der erfolgreiche Sänger ist auf Open Air Tournee 2019. Am 1. Juni ging's los, startete mit eioner großartigen Show auf dem Erfurter Domplatz - und führt den Kaiser durch 15 weitere deutsche und österreichische Städte. Anfang August tritt Roland Kaiser vier Mal mit seinen legendären Kaisermania-Konzerten am Dresdner Elbufer auf und 2020 geht der 67-Jährige schließlich mit seinem aktuellen Album "Alles oder Dich" auf Tournee.



Doch trotz seines vollen Terminkalenders vergisst der Kaiser eines nicht: anderen zu helfen. Für seine Open Air Tournee in diesem Jahr hat er eine Spendenaktion zugunsten BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" initiiert. Bei jedem seiner Konzert können eigens dafür entworfene "Liebe kann uns retten"-Tücher erworben werden. Der Erlös der verkauften Tücher geht dann an den Verein. Für Roland Kaiser eine Herzensangelegenheit.