Bis zu 3000 Läuferinnen und Läufer gehen jährlich dort an den Start. Um über Organspende zu informieren und auch um den vielen Menschen auf Wartelisten für eine Organtransplantation Mut zu machen. Der Organspendelauf rückt dieses wichtige Thema in den Fokus der Öffentlichkeit. Deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen, dieses Event zu unterstützen. Vielleicht sehen wir uns dort?

Am 22. April startet am Flughafen Tempelhof in Berlin der 9. Organspendelauf. Bis zu 3.000 Läuferinnen und Läufer gehen an den Start. Ein Teil der Teilnahmegebühr geht an Organisationen und Initiativen, die sich für Organspende einsetzen. Zahlreiche Prominente unterstützen das Anliegen des Laufes. Neben Roland Kaiser sind u.a. Verona Pooth und Jörg Wontorra dabei. Der Leiter des Transplantationszentrums des Universitätsklinikums Prof. Matthias Anthuber ist Initiator des Laufs. Er nennt die zentrale Botschaft der Aktion: