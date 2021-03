Roland Kaiser bei seinem letzten Konzert vor der Transplantation. Bildrechte: imago/Oliver Schaper

Gerade noch rechtzeitig wurde eine Spenderlunge für ihn gefunden und Roland Kaiser wurde in Hannover operiert. Später nannte er Hannover seine zweite Geburtsstadt. Seine Ängste und Erfahrungen hat er nicht nur aufgeschrieben, sondern veröffentlicht. Sein Buch "Atempause - Alles ist möglich" ist eine Mischung aus Erfahrungsbericht und medizinischem Ratgeber und soll denjenigen helfen, die in eine ähnliche Situation kommen. Und damit recht Viele die Chance auf ein neues Leben bekommen, engagiert er sich seitdem für die "Deutsche Stiftung Organtransplantation". Roland Kaiser möchte vor allem informieren und sensibilisieren, damit sich mehr Menschen zur Organspende bereit erklären.



Jetzt macht Roland Kaiser auf den am 16. April stattfindenden Organspendelauf, der in diesem Jahr wegen Corona auch virtuell stattfinden wird, aufmerksam.