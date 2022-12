Roland Kaiser wuchs als Ronald Keiler im Nachkriegs-West-Berlin im Bezirk Wedding an der Burgsdorfstraße auf. In der Fernsehsendung "Roland Kaiser - Weihnachtszeit", die im Ersten ausgestrahlt wurde, erzählte er seine ganz persönliche Weihnachtsgeschichte.

Roland Kaiser zu Beginn seiner Karriere. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Seine Mutter habe Weihnachten immer geliebt. Sie habe ein Glöckchen geläutet, als Zeichen, dass er ins Wohnzimmer kommen durfte. Allerdings sei er etwas enttäuscht gewesen, als er die wenigen Päckchen unter dem Weihnachtsbaum liegen sah. In einem sei ein Pyjama gewesen und in dem anderen ein Band von Karl May. Der kleine Ronald habe sich auf die Lippen gebissen und versucht, seine Enttäuschung zu verbergen. Dann aber habe seine Mutter ihn mit in den dunklen Flur mitgenommen.