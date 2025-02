Auf seinem langersehnten neuen Album "Marathon", welches am 7. Februar erscheint, widmet Roland Kaiser einen ganz speziellen Song seinen Kindern. Darin fragt sich der 72-Jährige, "was aus euch wird, wenn ich nicht mehr da bin." Doch das klingt besorgter, als es gemeint ist, denn um seine Kinder macht sich Roland Kaiser keine Sorgen. "Sie sind kreative, fleißige, junge Leute.", bilanziert er in der BILD. Wenn er an die Zukunft seiner Kinder denke, habe er keine Sorge, erzählt er dem Blatt.