Sein 27. Studioalbum war wieder ein Erfolg: Roland Kaiser. Bildrechte: Sony Music

Im März war es soweit: Roland Kaiser veröffentlichte sein mittlerweile 27. Studioalbum "Alles oder Dich". Ein Album, das seine Fans schon sehnsüchtig erwartet haben, schließlich war der Kaiser-Hype nie so groß wie jetzt. Mit "Alles oder Dich" stieg der Grandseigneur des deutschsprachigen Schlagers direkt auf Platz Zwei der deutschen Charts ein und erklomm sogar die Spitze der Schlagercharts. Und das nur ein halbes Jahr nachdem er schon mit seinem Live-Album von der Kaisermania 2018 einen großen Erfolg feiern konnte. Aber was Roland Kaiser derzeit anpackt wird eben zu Gold. Die Kaisermania in Dresden ist dabei das jährliche Highlight. In einer knappen Viertelstunde waren die 50.000 Tickets in diesem Jahr ausverkauft - Rekord! Also heißt es schnell sein, wenn am 08. Oktober die Tickets für die Kaisermania 2020 verkauft werden.