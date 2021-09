Roland Kaiser singt meistens deutsche Texte, Ohrwürmer zum Mitsingen, tanzbare Rhythmen, doch der Grandseigneur des deutschen Schlager hat viele Facetten. Immer wieder überrascht er sein Publikum, dieses Mal mit seinem Weihnachtsalbum "Weihnachtszeit", das bereits am 8. Oktober erscheint.



Bereits veröffentlicht hat der Sänger den ersten Vorboten des Albums "In the Ghetto", ein Remake des weltbekannten Hits von Elvis Presley. Der Song hat für Roland Kaiser eine ganz besondere Bedeutung.

Mit "In the Ghetto" fing alles an

Roland Kaiser als junger Sänger. Bildrechte: dpa Ronald Keiler (bürgerlicher Name von Roland Kaiser) ist in Berlin aufgewachsen und hat eine Lehre als Einzelhandels- und Automobilkaufmann absolviert. Später arbeitete er als Postfahrer und schließlich war er als Werbeleiter in einem großen Berliner Autohaus tätig. Als er 21 Jahre alt war, wurde er durch einen Zufall ins legendäre Hansa-Tonstudio eingeladen, sang "In the Ghetto" - und bekam umgehend einen Plattenvertrag. Aus Ronald Keiler wurde Roland Kaiser. 1976 gelang ihm mit "Verde" ein erster Erfolg, 1980 mit "Santa Maria" der große Durchbruch. In einem Radio-Interview sagte der Musiker: "Der Song begleitet mein künstlerisches Schaffen von Beginn an und hat nach wie vor nichts von seiner Aktualität eingebüßt".