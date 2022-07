Nach drei Jahren Pause: Sechs Kaisermania-Konzerte Roland Kaiser in Vorfreude: "Die Atmosphäre in Dresden ist so besonders!"

Wenn in Dresden Roland Kaiser zur Kaisermania lädt, strömen die Fans zu Zehntausenden in die Elbemetropole. Drei Jahre konnte die Kaisermania nicht gefeiert werden, dafür gibt es dieses Jahr gleich sechs Konzerte. "Meine Schlagerwelt" hat den Grandseigneur des deutschen Schlagers danach befragt, warum gerade in Dresden seine Songs so beliebt sind und worauf sich die Fans in diesem Jahr besonders freuen können.