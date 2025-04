Bildrechte: picture alliance/dpa | Sebastian Kahnert

World Transplant Games 2025 in Dresden Roland Kaiser ist Botschafter des "Festes des zweiten Lebens"

Hauptinhalt

08. April 2025, 15:33 Uhr

Die Weltmeisterschaft für Transplanierte, die World Transplant Games, finden in diesem Jahr in Dresden und damit zum ersten Mal in Deutschland statt. Botschafter des besonderen Events ist Schlagersänger Roland Kaiser.