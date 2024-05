Ein besonderes Highlight erwartete das Ehepaar in Südafrika. Kurz vor dem Ende der Reise kamen ihre beiden Kinder Jan und Annalena für einen Überraschungsbesuch vorbei. Roland Kaiser ließ seine Fans an diesem freudigen Ereignis durch einige Bilder in den sozialen Medien teilhaben und untertitelte die schönen Familienschnappschüsse mit den Worten: "Wenn die Kinder einen plötzlich auf der Weltreise in Kapstadt überraschen."