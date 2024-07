Bildrechte: IMAGO/Panama Pictures

Langer Kaiser-Abend im MDR Exklusive Roland-Kaiser-Doku läutet Kaisermania-Abend ein

31. Juli 2024, 15:56 Uhr

Die Kaisermania begeistert auch in diesem Jahr die Schlagerfans. Vor dem Live-Konzert am Samstagabend gibt es im MDR exklusive Einblicke in das Tourleben von Roland Kaiser.