Jahr für Jahr ist es DAS Highlight im Konzert-Kalender tausender Schlagerfans: Die Kaisermania in Dresden. Auch 2023 wird Roland Kaiser wieder mit mehreren Konzerten für Begeisterung sorgen. Schon länger stand fest, dass es im kommenden Jahr vier Kaisermania-Konzerte in Dresden geben wird, die wieder im Rahmen der "Filmnächte am Elbufer" stattfinden. Jetzt hat der Veranstalter Semmel-Concerts auch die Termine bekanntgegeben.