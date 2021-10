Die Fans von Roland Kaiser mussten zwei Jahre auf die beliebten "Kaisermania"-Konzerte am Dresdner Elbufer verzichten. Die coronabedingten Regelungen machten die Events undurchführbar. Im nächsten Jahr soll es nun endlich wieder losgehen. Das Management des Schlagersängers kündigte jetzt an, dass es sogar sechs statt der bisher üblichen vier "Kaisermania"-Konzerte in der sächsischen Landeshauptstadt geben soll.